Eesti viimase aja kuulsaim teadussaavutus on bluff 

Eesti Ekspress , täna, 10:04

Laugu leiutis peaks lennukite kütusekulu tunduvalt vähendama. Foto: Pixabay

Juba aasta on Eesti Lennuakadeemia ja selle töötaja Peep Lauk esitlenud meedias Laugu revolutsioonilist leiutist, kiitnud selle fantastilist mõju lennukite kütusekulule ja rääkinud koostööst Airbusiga, ent kriitikud ütlevad, et see lugu on valesid täis.