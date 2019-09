Abjas tehti raamatupoest postipunkt, mistõttu on töötajad väga pahased 

Eesti Post rääkinud raamatupoe rahvale, et ega tööd palju ei tule, arveid saadetakse ju tänapäeval arvutist, mõni võib-olla tuleb makse maksma ja mõni käib paki järel – möödaminnes teete ära, see pole mingi koormus.

Raamatukaupluse juhataja Lia Kuik ja tema kolleeg Kadri ­Niilikse, kellele tehti Eesti Posti poolt vaid kolmetunnine kiirkoolitus, on aga postipunkti-töö alla niivõrd mattunud, et raamatumüügiks eriti aega ei jäägi. Inimesed arvavad, et postkontor tõsteti lihtsalt teise majja, ent nii siiski pole – postipunktis on võimalused palju kesisemad.