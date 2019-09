Poliitika Norstati uuring: Keskerakonna toetus kasvab, ent vahe Reformierakonnaga on ikka suur Toimetas Aare Kartau , täna, 07:14 Jaga: M

Peaminister Jüri Ratas. Foto: Robin Roots

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS viimaste küsitluse tulemuste põhjal jätkub juba neljandat nädalat trend, kus Reformierakonna (34,6%) toetus langeb ning Keskerakonna (22,9%) toetus kasvab. Suurima opositsioonipartei edu teisel kohal oleva peaministripartei ees on siiski jätkuvalt ülekaalukas.