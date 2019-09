Pahur lugeja: öine remont lasteaias segab kohalike elanike und 

„Ja hommikul pean ärkama juba kell viis, et kuueks tööle minna. Tahaks varem magama saada ja end korralikult välja puhata. Nüüd näib see olevat võimatu, sest sädemeid lendab ja tüütud helid akna taga. Kas need tööd on niivõrd pakilised, et neid peab tegema teiste une arvelt? Siin ümbruses elab ka koolilapsi, kes hommikul puhanuna kooli peaksid minema. Kahtlen, et nad väga puhanud on, kui öösiti selline triangel käib.“