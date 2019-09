Jüri Ratas: punased jooned on võimsad pealkirjad, mis kukuvad tundidega kokku 

Ratas tõdes, et eelmisel nädalal riigikogu ees seismine ning umbusaldusavalduse ajal enda kaitsmine on osa poliitikast ning nii koalitsioonilkui ka opositsioonil on oma töö, mida peavad tegema. Peaminister tõdes, et reedel esitati talle muuhulgas ka palju sisulisi ja õigeid küsimusi, ning oluline on see, kuidas inimesed kriitikat taluvad.

Peaministri hinnangul pakkusid opositsioonis olevad parteid teineteisest natukene üle, sest Sotsiaaldemokraadid lubasid pärast Elmar Vaheri skandaali lahvatamist avaldada umbusaldust Mart ja Martin Helmele, ent Reformierakond üritas teda kangutada. Ratas ka lisas, et opositsiooni suurima erakonna süüdistused tema suunas, nagu valitsus ei toimiks ega teeks midagi, ei pädenud, sest just tollel nädalal olid nad vastu võtnud mitmeid otsuseid.

Keskerakonna liider lükkas ümber meedias lävinud väited nagu ta oleks läinud Martin Helme suvilasse sooviga, et üks minister lahkuks ametist. „Seda soovi ei olnud mul sinna minnes, seal olles ega sealt ära tulles.“

Kui saatejuht Andres Kuusk üritas korduvalt peaministrilt küsida, kas ta pahandas EKRE liikmete tegutsemiste peale, vältis Ratas küsimusele vastamist.

„Minu eesmärk peaministrina on tegelikult ju üks: pead hoidma koalitsiooni töisena, et langetada otsuseid, aga teisalt pead tegema kõik selleks, et kaitsta õigusriiki, hoida Eesti õigusriigi põhialuseid, ja loomulikult säilitada või taastada töörahu. Eks need kolm olidki peamised.“ vastas Ratas esimest korda.

„Peaminister alati vastutab selle eest, mis toimub valitsuses. See on tahes tahtmata peaministri õlgadel. Ja nagu ütlesin riigikogus oma kõne lõpetades – olen kannatlikult edaspidi valmis seda vastutust kandma,“ vastas Ratas järgmisele küsimusele, kas ta pahandas sise- ja rahandusministri tegude peale, mille eest vastutab tema.

Saatejuht küsis järgmiseks, kas ministrite katseaeg on läbi. „Jah. Arvan, et sellel valitsusel on katseaeg läbi, aga sel valitsusel polegi katseaega olnud. Töö algas üldse tugeva surve all esimestest hetkedest, kui koalitsiooni hakati moodustati,“ vastas Ratas. Peaminister ka tõdes enda kogemustele Euroopa Liidu juhtidega sama laua taga istumisele viidates, et vaidlustele ja kompromissidele tuginedes sünnivad parimad lahendused.