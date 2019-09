Sarimõrvar Juri Ustimenko vaidlustas süüdimõistmise vangivalvuri mõrvakatse eest

Süüdistuse järgi lõi Juri Ustimenko 2017. aasta 14. veebruaril Tartu vanglas Nikolai Lilitškini kihutamisel žiletiterast tehtud ründevahendiga vanemvalvurit kaela ja kätte eesmärgiga valvur tappa. Lilitškinit süüdistab prokuratuur ka selles, et ta ässitas Ustimenkot vanglaametnikel päid otsast lõikama. Veel süüdistatakse Ustimenkot kaasvangile kuuma veega põletushaavade tekitamises ning selles, et ta 2016. aastal tegi vanglast justiitsministeeriumile pommiähvarduse. Lilitškinit süüdistatakse ka vanemvalvuri jalaga löömises.

Ustimenko on vangi mõistetud eluks ajaks, kuid karistuse algusest 30 aasta möödudes on tal võimalus taotleda ennetähtaegset vabastamist. 2002. aasta märtsist maini mõrvas Ustimenko koos Dmitri Medvedeviga koos seitse inimest, kaks inimest suutsid nende käest eluga pääseda. Lilitškinil on võimalik vabadusse pääseda, kui ta enne seda veel kedagi ei ründa. Nimelt on politseinikutulistajast mees varem kambrikaaslast peksnud ja käterätikuga kägistanud ning selle eest ka oma lisakuud saanud. Lilitškin saanuks uusi kuritegusid sooritamata juba mõne kuu pärast vabadusse, kirjutas Õhtuleht maikuus.