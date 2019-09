Eesti uudised Majandusanalüütik: Martin Helme otsib võimalusi riigi kehtestatud reeglitest mööda minna Asso Ladva , täna, 21:30 Jaga: M

VÕLG ON IKKA VÕLG: SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütleb, et PPP skeem on eesmärgilt ja sisult laenamine. Foto: Andres Putting / Ekspress Meedia

„Valitsuse praegusi mõtteid PPP kasutamiseks näivad ikkagi enim kannustavat riigi eelarvepoliitikale seatud piirangud, mis ei luba riigieelarvet liialt suurde defitsiiti viia ega riigi laenukoormust liiga kiiresti kasvatada,“ ütleb SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor rahandusminister Martin Helme plaani kohta, mille järgi eraettevõtjad ehitaksid suured taristuobjektid valmis ja riik ostaks need aastate jooksul välja.