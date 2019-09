Kas EKRE plaanib suuremat puhastust? Martin Helme: „Iga päev saame ohje paremini enda kätte.“ 

„Niipea, kui me midagi üritame teistmoodi teha – näiteks vahetada mõnda ametijuhti välja – on kisa taevani,“ lausus Eesti Konservatiivsesse Rahvaerakonda (EKRE) kuuluv Helme valitsuse senist tööd hinnates. Mis siis, et inimesed ju olevat oodanud, et tuleks valitsus, mis vaataks asju teise pilguga ja teeks neid teistmoodi.

„Meie valimislubadused oligi tegelikult, et toome muudatused. Ja neid me kavatsemegi ellu viia,“ jätkas Helme. Ta jätkas selgitusega: kui ta kirjeldaks oma kogemust esimese nelja ministrina töötatud kuu põhjal, siis on riigiaparaadi inerts ja tahtmatus ükskõik mida muuta kõikehõlmavad. „Jumala eest teeme nii nagu kogu aeg on tehtud. Ja kui võimalik, ärme tee üldse midagi.“

Helme sõnade järgi läheb ta iga päev tööle ning peab hakkama uuesti otsast peale rääkima: seda tuleb teha, seda tuleb teha, toda tuleb teha. Ning nõudma, et asjad oleksid tehtud. „Ja ma ei saa väga nuriseda isegi oma (rahandus)ministeeriumi pärast,“ rääkis Helme. „Aga kui ma kuulen kolleegidelt, kuidas lihtsalt käib selline Itaalia streik – mitte midagi, mitte kuidagi... Siis paneb pead vangutama küll.“

Ministri arvamist mööda on see kõik veel alguse asi. „Ega varem või hiljem peavad need inimesed, kes vastu töötavad, otsustama: kas hakkavad tööle või otsivad uue koha. Ega lõputult niimoodi ei saa.“ Helme väitel on nad korduvalt rääkinud nii erakonna sees kui ka koalitsioonipartneritega: neid ei huvita valitsuses olemine, vaid valitsuses tegemine. Ning kui teha ei saa, kaotab asi mõtte.

„Meil on väga kindel plaan ja pean teile ütlema: iga päev, kui oleme valitsuses sees, saame ohje paremini enda kätte,“ jutustas Helme. „Närime end süsteemi paremini sisse. Saame teada, kes kus pidurit paneb. Mõnes mõttes töötab see protsess iga päevaga meie kasuks.“