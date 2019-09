Eesti kirjastuse Hitleri-raamat toob autorile tapmisähvardusi 

„Oleme turul uus kirjastaja, kelle eesmärgiks on tuua Teieni raamatute segment, millest on praegu Eestis puudus. Jagame Teiega uut ja vajalikku teavet, mis aitab mõtestada tänapäevast maailma ning avardada silmaringi. Meie eesmärgiks on säilitada arvamuste paljusus ja sõnavabadus kõigile,“ seisab aprillis loodud Reval-Buchi kirjastuse kodulehel. Vaatamata lühikesele tegutsemisele on juba välja antud kaks raamatut – kui Granti Hitleri-teos on praegu saadaval vaid saksakeelsena, siis sama autori Alexander Straussiga kahasse kirjutatud põneviku „Atentaat Merkelile“ leiab raamatulettidelt ka eestikeelsena. Skandaalsed on mõlemad.