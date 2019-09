Rumeenlastel on ÜRO julgeolekunõukogu koha Eestile kaotamise kohta oma teooria 

Safdar Hayat, Pakistani saadik Bukarestis räägib, et ehkki Pakistan jäi oma lubaduses Rumeeniat toetada truuks, hääletasid paljud Lähis-Ida riigid Eesti poolt, kuna Rumeenia oli üks neist, kes otsustas oma Iisraeli saatkonna Jeruusalemma kolida.

Hayat lisab, et õieti toetasid hääletuse esimeses voorus Rumeeniat ka mõned Lähis-Ida maad, ent muutsid meelt, nähes, et eestlastel on niigi parem tulemus (esimeses voorus sai Eesti 111 häält, Rumeenia 78). Kuid, rõhutab Hayat, esimeses voorus täitsid nad oma lubadust.