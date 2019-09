Juhtkiri | Mis pidurdaks rongi ette jooksjat? 

Järeldus on ilmne: me peame raudteeülekäikude ja -sõitude ületamisel olema ettevaatlikumad, keerama kõrvaklappide heli vaiksemaks (või neid tänaval üldse mitte kasutama) ja nutitelefoni välja võttes kõigepealt veenduma, et see on turvaline. Igaüks vastutab oma elu ja turvalisuse eest esmalt ikka ise, ent samas ei saa täielikult nõustuda, et raudtee-ettevõtted teevad kõik selleks, et luua turvalist liikluskeskkonda.