Boris Johnson kaotas vaid loetud tunnid enne Brexiti edasilükkamise hääletust parlamendis enamuse

Eelnõu eesmärgiks oleks sundida peaministrit paluma Euroopa Liidult Brexiti tarbeks ajapikendust 2020. aasta 31. jaanuarini. Seda juhul kui hiljemalt 19. oktoobriks, mil lõpeb ELi liidrite suurkohtumine, pole Suurbritannia ja euroliit sõlminud lahkumislepet. Eelnõu eesmärk on kindlustada, et Suurbritannia ei lahkuks EList ilma leppeta.

Johnson tegi esmaspäeval selgeks, et tema sellise palvega mingil juhul Euroopasse ei lähe. Ta on endiselt veendunud, et suudab suurkohtumisel ELi käsi väänata, et viimasel hetkel tema nõudmistele järele antaks. Johnson kavatseb teha kõik endast oleneva, et Suurbritannia 31. oktoobril euroliidust lahkuks, olgu leppega või ilma, hoolimata sellest, et leppeta lahkumisel oleksid tõsised tagajärjed nii brittide äridele, tervisesüsteemile, reisimisele, Põhja-Iirimaa piiriküsimusele jne.