Boris Johnson kaotas parlamendis enamuse ning sai Brexiti hääletusel lüüa

Teisipäeva hilisõhtul hääletasid parlamendisaadikud tulemusega 328:301 selle poolt, et kolmapäeval hääletada eelnõu enda poolt. Eelnõu eesmärgiks oleks sundida peaministrit paluma Euroopa Liidult Brexiti tarbeks ajapikendust 2020. aasta 31. jaanuarini. Seda juhul kui hiljemalt 19. oktoobriks, mil lõpeb ELi liidrite suurkohtumine, pole Suurbritannia ja euroliit sõlminud lahkumislepet. Eelnõu eesmärk on kindlustada, et Suurbritannia ei lahkuks EList ilma leppeta.

Johnson kavatseb teha kõik endast oleneva, et Suurbritannia 31. oktoobril euroliidust lahkuks, olgu leppega või ilma, hoolimata sellest, et leppeta lahkumisel oleksid tõsised tagajärjed nii brittide äridele, tervisesüsteemile, reisimisele, Põhja-Iirimaa piiriküsimusele jne.

Johnsonil oli parlamendi alamkojas vaid napp ühekohaline enamus, kuid Lee ülejooks teisele poolele tähendab, et saadikud tõenäoliselt eelnõu poolt ka hääletavad.

Valitsus suhtub eelnõusse kui umbusaldusavaldusse. Kui valitsus kaotab, ehk eelnõu läbi läheb, kavatseb peaminister alamkojas järgmisena hääletusele panna erakorralised valimised. (Johnsoni enda sõnul on see talle väga vastumeelt, kuid mitte nii vastumeelne kui minna ELilt ajapikendust manguma.)

Pakutud kuupäev oleks valitsuse esindajate sõnul juba 14. oktoobril – mõnevõrra ebatraditsiooniline valik, valimised toimuvad tavaliselt neljapäeviti (14.10 on esmaspäev). Leiboristid, kes küll muidu on seda meelt, et erakorralised valimised peaksid toimuma, kaaluvad aga võimalust, et ei hääleta nende korraldamise osas enne kui Brexiti edasilükkamine seaduspunktina kirja läheb.

