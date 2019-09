Seisukoht | Ainult Tartu, ainult Tammeka! 

Mullu leidsime perega, et korra ikka võiks koduklubi mängu staadioni tribüünilt oma silmaga vaadata. Ei pidanud pettuma: Tammeka ja Flora pakkusid väga kena vaatemängu ja nii mõnigi kord kerkis isegi adrenaliin üle keskmise. Kuigi endiselt ei ole siinkirjutaja just eriti suur vutifänn.

Aasta hiljem sai jälle mindud. Tammeka ja Levadia. No joppenpuhh, kuidas tribüünil elu keema läks, kui koduklubi lõpuks skooris! Tristan! Ainult Tartu, ainult Tammeka! See on ülev tunne, kui saad olla osa sellisest möllust ja tunda, et ka leige temperamendiga eestlased võivad spordihulluses korralikult keema minna. Ja väga mõnus, kui tead, et pea kõik rõõmustavad sama meeskonna edu üle.