Merko Ehitus: Postimehe artiklis väidetud läbiotsimist Lätis pole toimunud! 

Illustreeriv foto. Foto: Albert Truuväärt/Linnaleht

Ajaleht Postimees kirjutas täna ilmunud artiklis , et Lätis otsisid korruptsioonivastanse büroo töötajad läbi SIA Merksi kontori. SIA Merks on Eesti ettevõtte AS Merko Ehitus tütarfirma.