Alpilinna meer palub Macronilt abi Mont Blancile ronivate napakate vastu 

Peillex esitab oma avalikus kirjas president Emmanuel Macronile ka mõned näited mägironijatest, kellesuguseid ta Mont Blancil näha ei tahaks. Üks on inglane, kes Peillex' teadmist mööda töötab Suurbritannia sõjaväes ning kes vedas möödunud laupäeval mäkke oma treeningmasina (täpsemalt sõudmismasina). Alla mees aga kolakat agregaati vedada ei jaksanud ning jättis selle lihtsalt ühte 4362 meetri kõrgusel mäeküljel asuvasse hütti. Need onnid on aga mõeldud mitte suvaliste esemete ladustamiseks, vaid hädaolukordadeks, kui mõnel mägironijal on tarvis tervislikul või muul põhjusel sinna varjuda. Inglane väitis enda nimeks olevat Disney, mille kohta linnapea ääremärkusena lisab, et „sellise nimega võiks tõesti arvata, et ta enda arust lõbustuspargis viibis“.