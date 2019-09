JÄRGMINE PEATUS | Miinimumpalgaga New Yorgis – kuidas elab ära ja mida saab endale lubada? 

Inkeri töökoht asub New Yorgi kuulsas Viiendal Avenüül kõigest kolme tänavavahe kaugusel Empire State Buildingust. Esiteks räägimegi New Yorgi töökultuurist – miks on see Eestis parem, kui suur on sealne miinimumpalk, mil moel suudab ameeriklane välja puhata ilma puhkusel käimata ja palju muud.