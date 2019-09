Miks on kujunenud Kraussi preemiumklassi puhastusained eestlaste lemmikuks? 

Eks inimesed tahavad seda, mis reaalselt töötab ja seda me neile ka pakume.

Meie tooted on nii tõhusad, et kuuluvad vaieldamatult erialaseks kasutamiseks mõeldud toodete nimistusse, sest sisaldavad maksimaalses koguses peamist toimeainet. Kui inimene on juba kasutanud profitoodet, siis seebivee juurde teda naljalt tagasi ei meelita. Profitoodete eelis ongi see, et kasutades toodet vastavalt tootja soovitusele, oledki sa tegelikult proff.

Meie ankurtoode Krauss Torupuhastusaine on isegi nii tõhus, et santehnikud, kes käivad toruummistusi likvideerimas, ostavad meilt seda suurtes kogustes. See teeb lihtsalt nende elu äärmiselt lihtsaks, “vala ja unusta”, ei mingit trosside ega masinatega jändamist ja torude lahti sulatamist talvel. Ühest pudelist piisab ÜHETESTKÜMNEKS kraanikausi või duši äravooluummistuse avamiseks ning WC ummistuse likvideerimiseks piisab poolest pudelist.

Loomulikult on kõik meie tooted ülimalt tõhusad ja heas tasakaalus looduse säästmisega – nad ei jää loodusesse, vaid lõhustuvad seal ilma midagi kahjustamata.

Kindlasti mängib rolli ka see, et oleme 100% Eesti ettevõtte ja kasvame puhtalt omal jõul.

Kust võib leida Kraussi tooteid?

Täna on meie tooted kokku neljakümnes kaupluses üle Eesti, millest Magaziin ja Realiseerimiskeskus on suurimad edasimüüjad. Peatselt leiab meie tooted ka Coopi kauplustest ning selle üle on meil siiralt hea meel – see katab juba terve Eesti suuresti ära.