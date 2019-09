POOLAKAD SEGADUSES: miks jättis Donald Trump visiidi ära? 

Poolale Trumpi flirt Putiniga ei meeldi ning president Andrzej Duda ütles seda Mike Pence´ile ka avalikult. „Kas me peaksime Venemaaga ajama äri nagu tavaliselt? Mina usun, et see ei ole olusid arvestades võimalik,“ ütles Duda ühisel pressikonverentsil Pence'iga. Duda rõhutas, et ta ei näe seni, kuni Venemaa okupeerib Ukraina territooriumi, võimalikuks Venemaa õiguste taastamist G8s.