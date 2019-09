Balti Jaama seminariruum inspireerib hubase sisustuse ja miljonivaatega 

Üheks selliseks variandiks on veebruarikuus avatud Go Hotel Shnelli seminariruumid Tallinna kesklinnas Balti Jaama teisel korrusel. Go Hotel Shnelli multifunktsionaalses konverentsikeskuses on olemas nii klassikaline seminariruum, vabamas stiilis lounge-ala kui ka saun. Kõiki ruume saab omavahel ühendada ja tuua sisse mitmekesisust. Seminariruum mahutab kuni 70 inimest teatristiilis ja 40 inimest klassiruumi lahendusena. On ka erinevaid nurgakesi, kus saab vajadusel näiteks rühmatöid teha. Saun koos lounge-alaga mahutab kuni 30 inimest

Kuna konverentsi või seminari toimumiskoht osutab produktiivsusele märkimisväärset mõju, on ruumide sisekujundusele suurt tähelepanu pööratud. Balti Jaama seminariruumid kerkivad esile oma hubasusega ning tekib tunne justkui oleks kellegi elutoas: riiulitel on taimed, pehmetel diivanitel lesivad padjad, värvilised toolid kaunistavad ruume ning laes ripuvad stiilsed valgustid. Ruumide maast laeni akendest avaneb kaunis vaade vanalinnale ja Shnelli pargile. Päevavalguse hulka saab aga reguleerida ruloode ja kardinatega. Seminariruumis leidub konditsioneer ning kõik kaasaegsed tehnilised lahendused, 2 x 65“ nutiteler (näiteks saab suurema seltskonnaga põnevaid spordiüritusi jälgida). Kes tunneb, et ei pruugi tehniliste lahendustega hakkama saada, siis on Go Hotelsi sõbralik kollektiiv alati valmis appi tulema.

Suure seminariruumi kõrval paiknevat lounge-ala eelistavad peaasjalikult need, kes otsivad midagi erilisemat kui tüüpiline seminariruum. Midagi vabamas õhkkonnas, a la „jalg üle põlve istumise kohta“, sest just need on paigad, kus mõte lendab. Või siis teha üks eriline seminarisaun – rääkida tähtsamad ärijutud ära seminariruumis ning siis suunduda kõrvalasuvasse sauna ja panna seal lõplikud allkirjad?

Erinevaid kohvipause saab samuti tellida seminariruumi ning toekamaid lõunapause pakutakse hotelli kohvikus esimesel korrusel. Soovi korral on võimalik tulla nõu pidama oma söökide ja jookidega.