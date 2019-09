Kümme aastat rämpstoitu söönud teismeline jäi kurdiks ja pimedaks 

Poiss toitus kümmekond aastat friikartulitest, krõpsudest, saiast ja töödeldud lihast, kirjutab Daily Telegraph. Tal oli algkoolis diagnoositud haruldane vältiv/piirav söömishäire, mille all kannataja on teatud toiduainete maitse, tekstuuri, lõhna või välimuse suhtes ülitundlikud. Poiss rääkis arstidele, et talle ei meeldi puu- ja köögivilja tekstuur.

Kesine menüü põhjustas mitmete vitamiinide vaegust ning tõi kaasa optilise neuropaatia nimelise seisundi - , mis tavaliselt tabab arengumaades elavaid alatoitluses lapsi. Tegu on nägemisnärvi kahjustusega, mis diagnoosimata jätmisel võib põhjustada pimedaks jäämist. Läänemaailmas on puhtalt toitumisest põhjustatud optiline neuropaatia üliharuldane.

Poissi ravinud dr Denize Atan nentis Daily Telegraphile, et antud juhtumi muudab eriliseks äärmuslikult valiv toitumine ning ülihiline diagnoos, mille tagajärjel oli nägemiskadu jäävaks muutunud. Tema sõnul on silmaspetsialistid toitainevaeguse ja silmanägemise seosest teadlikud. "Häda on selles, et teiste arstide seas pole see teadlikkus sama kõrge."