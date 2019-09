Bahama saartel vähemalt viis inimelu nõudnud orkaan Dorian seisab paigal 

Bahama Ühenduse peaminister Hubert Minnis ütles, et surmajuhtumid toimusid Abaco saarte kirdeosas, mis orkaani poolt kõige rohkem kannatada sai. Rahvusvahelise punase risti teatel on ligi 13 000 hoonet kahjustatud või hävitatud. Tänavad on üleujutatud ning tugev tuul on jätnud maha kummulipööratud autod ning purunenud puud. Minnise sõnul on ajaloo tugevuselt teine Atlandi ookeanil tekkinud orkaan siiani väga ohtlik.