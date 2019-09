Vaimulikud paluvad siseministeeriumilt arestimajas kinnipeetavale kaelaristi paela alles jätta

Siseministeerium on saatnud eelnõu arvamuse avaldamiseks ka Eesti Kirikute Nõukogule. Leinuse teatel lisatakse arestimaja sisekorraeeskirja tehtavas täienduses keelatud esemete loetellu ka paelad. „Kindlasti oleks oluline, et see ei hõlmaks neid paelu, millega on inimese kaelas näiteks kaelarist. Kuivõrd religioosne sümboolika on arestimajas lubatud, siis eeldame, et on lubatud ka kaelaristid, kuid oleks vajalik saada ka eelnõu tekstis see kindlus, et keeld ei laiene siis, kui pael on vajalik religioosse sümboolika kandmiseks,“ teatas Leinus siseministeeriumile.