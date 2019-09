VEINISÕBRAD NEAVAD EESTI AKTSIISE: siit ostab veini ainult puruloll!

„Ma püüdsin omal moel alkoholi liigtarbimist piirata – kaupluse põhimõtteks oli, et müügil on ainult kvaliteetsed veinid hinnaga kuni 12 eurot pudel,“ meenutab endine veinikaupmees Joel Arumets. „Kui nüüd veinipudel ja viinapudel on ühes hinnas, siis oleks huvitav vaadata – kumb on ebaadekvaatsem, kas pudeli viina või pudeli veini ära joonud inimene.“