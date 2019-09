BREXITI SAAGA: Johnson ähvardab mässumeelsed parteist välja visata, ees terendavad erakorralised valimised 

Brexit pidi mäletatavasti toimuma juba 31. märtsil. Praeguse seisuga on tähtajaks 31. oktoober, millest uus peaminister Boris Johnson nui neljaks ka kinni kavatseb pidada, olgu lahkumiskokkulepe ELiga selleks ajaks saavutatud või mitte.

Johnsonit ei häiri leppeta lahkumine samavõrd kui märkimisväärset osa teisi Suurbritannia poliitikuid, ka paljusid tema enda parteikaaslasi tooride erakonnast. Sel teisipäeval plaanivad parlamendi alamkoja leiboristid ning ka mitmed toorid kasutada reeglit SO24 (Standing Order 24), mille kohaselt võivad saadikud nõuda debatti mõnel väga kiireloomulisel ja tähtsal teemal – antud juhul selleks, et arutleda eelnõu üle, mis takistaks Suurbritannia lahkumist leppeta. Kui eelnõu debatid ja hääletuse edukalt läbib, sunnib see peaministrit paluma Euroopa Liidult ajapikendust 2020. aasta 31. jaanuarini. Seda juhul, kui 19. oktoobriks (päev pärast ELi riigijuhtide suurkohtumist) mingit lepet allkirjastatud pole.

Johnson kinnitas esmaspäeval Downing Streetile kogunenud ajakirjanikele, et sellist palvet tema mingil juhul ei esita. Tema usub, et suudab suurkohtumisel ELi käsi väänata ja oma nõudmised läbi suruda.

Eelnõu pooldajatel on aega vaid loetud päevad, kuna Johnsonil õnnestus paluda kuninganna Elizabethilt valitsuse töö peatamist kuuks ajaks. Ehkki Johnson ise eitab, et tema palve kuidagi Brexitiga seotud oleks, leiavad kriitikud, et just nimelt leppeta Brexiti edasilükkamist Johnson takistada püüabki, jättes parlamendile enne oktoobri lõppu aega vaid mõned päevad, et antud teemal arutleda.

BBCle teadaolevalt said mässumeelsed toorid juba hoiatuse, et kes eelnõu poolt hääletab, ei pruugi enam erakonna liikmena jätkata või kaotab võimaluse järgmistel valimistel oma ringkonna esindajaks kandideerida. Hoolimata ähvardusest kinnitavad mõned toorid, et peavad riigi huve isiklikest olulisemateks ning jätkavad eelnõu toetamist.

Kuid põhimõtteliselt võivad ees terendada ka erakorralised valimised. Peaministri pressiesindaja sõnul suhtub valitsus selle nädala Brexiti debatti kui valitsuse umbusaldamisse. Ehk et kui see läbi läheb (Johnsonil on hetkel alamkojas vaid ülinapp ühekohaline enamus), näeb valitsus seda kui umbusaldamist ning võib välja kuulutada erakorralised valimised.