Jaak Aaviksoo toetusrahapettusest: see on väike liiklusrikkumine, mitte kriminaalses joobes 140 km/h sõitmine  

Tallinn, TTÜ raamatukogu viienda korruse koosolekusaal. Kellaosuti näitab minut enne keskpäeva, on esmaspäev. Ruum on paksult rahvast täis, peaasjalikult ajakirjanikke. Laua taga on istet võtnud kolm tumedasse ülikonda riietunud meest. Ülikooli rektor Jaak Aaviksoo, teadusprorektor professor Renno Veintha ja TTÜ professor Jaan Raik. Õhkkond on ärev.