Juhtkiri | Eurovisionil kõlagu rohkem eesti keelt 

Kas ainult eestikeelsete laulude seast valides ei kuulutaks me end juba ette kaotajateks, tuleb küsida ka meie seniste etteastete ajalugu vaadates: finaali jõudnud lugudest platseerusid eestikeelsed laulud ümardades keskmiselt 12. kohale, muukeelsed aga 10. kohale. Polegi nii suur vahe, ent küllap hoiab mitte ainult lauluvõistluse korraldajaid otsustavat sammu tegemast teadmine, et meie ainus võidulugu oli just ingliskeelne „Everybody“. Võib arvata, et eestikeelse muusika eelistamisel selle kaudu, et osalustasu eestikeelse laulu konkursile esitamiseks on 25 eurot, võõr- või mitmekeelse laulu puhul küsitakse aga 75 eurot, on aga vaid marginaalne mõju poolfinaalidesse jõudvate lugude valikule.