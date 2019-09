Lugeja uurib: kas sinul on autos toimiv tulekustuti? 

„Ma olen aastaid mõelnud, et paljudel autojuhtidel reaalselt see tulekustuti autos üldse olemas on. Meie suguvõsas käib see enamasti ikka viisil, et enne ülevaatust uuritakse, kellel on uut kustutit laenusk anda. Ainult selleks, et saaks ülevaatuse tehtud ja linnukese kirja. Igapäevaselt on mõnel autos nö aegunud kustuti. Või pole seda siis üldse,“ tunnistab Meelis.