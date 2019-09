California paaditulekahjus on 34 inimest teadmata kadunud 

Kohalik politseišeff Bill Nash kinnitas, et mitu inimest on tõepoolest hukkunud, kuid täpset numbrit ei oska ta veel öelda.

Millisele Kanalisaarele paat tulekahju alguse hetkel lähimal asus, ei oska päästjad arvata. Arvatavasti läksid reisijad paadiga merele, et seal sukeldumas käia. Päästjad loodavad, et mõne reisija ujumisoskused olid seega piisavalt head, et jõudis omal jõul mõne lähedalasuva saareni. Pääste- ja otsimistöid raskendab udune ilm.