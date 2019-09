California paaditulekahjus hukkus neli, teadmata kadunud on 29 inimest

Kohalik politseišeff Bill Nash kinnitas, et mitu inimest on tõepoolest hukkunud, kuid täpset numbrit ei oska ta veel öelda.

Selle nädala esmaspäev on USAs rahvuspüha tõttu vaba ning paljud kasutavad pikka nädalavahetust lõbureisideks ja muuks sääraseks. Paat lahkus vastu ööd Santa Barbarast, arvatavasti läksid reisijad paadiga merele, et seal sukeldumas käia. Päästjad loodavad, et mõne reisija ujumisoskused olid piisavalt head, et omal jõul mõne lähedalasuva saareni jõuda.