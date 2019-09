ORJALAAGER: Saksa lapsed pidid Rumeenias loomavankreid vedama 

Saksa noored vanuses 12-18, kel kodus ja koolis probleeme või sattunud sõltuvuse küüsi, saavad osaleda õppe- ja reisiprogrammis Maramures, mille raames reisivad Rumeenias asuvasse farmi. Seal saavad nad rangete tingimustega töölaagris uusi oskusi omandada ning õppida eluga hakkama saama. Paraku selgus, et ligi 20 aastat toimunud programmi tingimused olid enam kui vaid ranged ja spartalikud ning läbiviijad kasutasid lapsi õppetöö loosungi varjus sisuliselt orjatööjõuna.

Rumeenia politsei avastas kahtlase laagri möödunud nädalal ning võttis ühendust Saksa saatkonnaga. Nad leidsid, et lapsi koheldi orjadena, täiskasvanud peksid neid ja sundisid neid tegema füüsilist tööd, mis oli laste jaoks kaugelt liiga raske.

Lisaks keelasid projekti korraldajad lastel retseptiravimeid võtta, jätsid nad sageli toiduta, samuti olid nende õppemeetodid barbaarsed. Näiteks pidid lapsed loomadega kõrvuti raskeid vankreid vedama. Lapsed olid laagris kui tööjõuks täiskasvanute heaks, mitte endi harimise pärast. Laagrikeskusest välja nad ei saanud minna ning sageli hoidsid töötajad mõnd last nädalate kaupa täielikus isolatsioonis.

Rumeenia lastekaitse sõnul viibis keskuses läbiotsimise ajal 20 Saksa last. Lastekaitse sai seal toimuvast kuulda ühelt keskusest põgenenud noorelt.

Prokurörid süüdistavad projekti korraldajaid, üht abielupaari ning veel kolme täiskasvanud isikut inimkaubandusega tegelemises. Väidetavalt toimus kahtlane tegevus juba 2014. aastast saati. Saksa välisministeeriumi sõnul on see esimene kord, mil projekti kohta mingeid kaebusi kuulevad.

Projekti Maramures toetab Rumeenia tööministeerium. Projekti korraldajateks on üks 61aastane Saksa kodanik ja tema naine. Mõlemal sakslasel on keelatud Rumeeniast lahkuda. Lisaks laste väärkohtlemisele kahtlustavad Rumeenia prokurörid, et sakslased ei tarvitanud Rumeenia valitsuselt tulnud rahasid otstarbekohaselt. Sakslastest abielupaari elamise läbiotsimisel tuli välja 137 000 euro väärtuses sularaha, ühe nende alluva kodust leidis politsei ligi 9000 eurot. Kumbki kahtlusalune ei osanud anda ammendavat põhjendust, kuidas sellised summad sularaha nende kätte jõudsid.