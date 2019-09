Suri Estonia hukku uurinud komisjoni juht 

2006. aastal meenutas Lehtola Õhtulehele antud usutluses, et vandenõuteooriatel plahvatusest Estonial pole tõepõhja all ja tegelikult oli kohe pärast õnnetust teada, mis laeva põhja viis. „Eesti, Soome ja Rootsi peaminister olid Turus ja Carld Bildt teadis kohe, miks laev uppus. Põhjuseks oli visiiri kadumine. Üks Estonia motorist ütles, et kui laev uppus, siis visiiri enam polnud. Ta rääkis sellest Soome keskkriminaalpolitseile. Ütlesin seda ka Bildtile. Tema rääkis samal õhtul sellest ajakirjandusele,» kirjeldas Lehtola info liikumist.