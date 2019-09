Maailm SAKSA VALITSUSPARTEID MURES: parempopulistid on kasvanud rahvaparteiks Aadu Hiietamm , täna, 14:45 Jaga: M

GALERII

AfD valimisplakatilt võib lugeda „Meie oleme rahvas!“ Foto: AFP/Scanpix

Saksamaal pühapäeval kahel liidumaal toimunud kohalike valimiste suurim võitja on parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (Alternative für Deutschland – AfD). See partei saavutas mõlemal liidumaal paremuselt teise tulemuse. Saksimaal osutus võitjaks Kristlik-Demokraatlik Liit (CDU) 32,1% häältega, AfD kogus Saksimaal 27,5% häältest. Brandenburgi liidumaal võitis valimised Saksamaa Sotsiaaldemokraatlik Partei (SPD) 26,2% häältega. AfD häältesaagiks jäi seal 23,5%. Seega on AfD kasvanud kuue aastaga arvestatavaks rahvaparteiks.