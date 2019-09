VAHVA LOOM: politseikoer Vedur leidis metsast kadunud naise 

Pühapäeva õhtul kella 21.20 paiku teatati politseile, et Kastre vallas Järvselja metsa läinud 53aastane naine kaotas hämardunud metsas sihi ning ei pääse sealt enam välja. Paraku oli eksinud naise telefoniaku otsakorral ning ta jõudis politseinikele öelda vaid seda, kust ta metsa sisenes ning milliseid märke looduses enda ümber nägi. Siis sai naise telefoniaku tühjaks ning politseil puudus selge teadmine, kus naine täpselt on, milline on tema tervislik seisund ning kaua ta metsas viibinud on.