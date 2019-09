KÜSIMUSED JA VASTUSED: Silmalaser selgitab, mida pead teadma silmanägemise kohta! 

Päikeseprillide valikul tuleks lisaks disainile lähtuda ka muudest silmade tervise seisukohast tähtsatest näitajatest. Valik meie kaubanduslettidel on ääretult lai ning kehtib teada-tuntud vanasõna „heal lapsel mitu nime”. Kasutuselolevad tehnoloogiad on tootjate seas küll erinevad, kuid kõrgekvaliteedilist päikeseprilli iseloomustavad üldjuhul sarnased omadused: UV-kaitse, polarisatsioon, infrapunakiirguse kaitse, fotokroomtehnoloogia.

UV-kaitse. Üldjuhul 100%-line UV-kaitse on märgitud igale päikeseprillile, vastasel juhul kaoks nende mõte. Kuid siiski ei pruugi tühipaljas silt tähendada veel kaitset. Tavalise tumeda klaasi tõttu meie pupillid laienevad ning lubavad veelgi rohkem UV-kiiri silmapõhja. Seega võid pahaaimamatult kanda päikeseprille, mis veel enam kahjustavad teie silmi. Oluline on uurida tootja usaldusväärsust ja soetatavate päikeseprillide kvaliteeti.

Polariseeruvad klaasid. Tänapäeval on tuntud ka polariseeritud klaasidega päikeseprillid. Mida see täpselt tähendab? Valguskiired langevad päikseprilliklaasile alati kaootiliselt. Polariseeritud klaas aitab need ühte koondada, lubades läbi klaasi vaid silmale kahjutud horisontaalsed valguskiired ning samal ajal tõrjudes vertikaalsed. Polariseeritud klaasid on hädavajalikud merel seilates ja autot juhtides, kuna need kõrvaldavad silmadele ebameeldiva hajusvalguse ja peegeldused. Polariseeritud klaasi olemasolu saab kontrollida pimedamas valguses teatud nurga all vaadates, kas klaasile tekib õlilaigu sarnane moodustis.