KATSE: Acnecinamide’i tooted on lahendus probleemsele nahale! 

Acnecinamide’i toodetes on patenteeritud koostisainete kombinatsioon, mis võitleb efektiivselt vistrike ja komedoonidega. Põhiline toimeaine tootesarjas on niatsinamiid ehk vitamiin B3, mis üllatus-üllatus on tuntud kui turvaline ja tõhus alternatiiv antibiootikumravile. Kliinilised uuringud niatsinamiidiga võimaldavad väita, et see koostisaine on efektiivse toimega, kiire mõjuga, mugav kasutada ja turvaline. Tundub olevat täpselt minu jaoks.