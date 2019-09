Politsei otsib Elvas kadunud 14aastast Kasparit 

Kaspar viidi autoga eile, 1. septembril Elvas koolimaja ette teadmises, et poiss läheb koolitundi, ent Kaspar klassiruumi ei läinud ja lahkus enne tundide algust teadmata suunas. Politsei on ka varem saanud sarnaseid teateid, et poiss on vanemate teadmata kodust mõneks ajaks lahkunud. Tavapäraselt on noormees varasematel kordadel, kui ta omavoliliselt kodust lahkus, liikunud ringi Elva kandis, kuid välistatud ei ole ka kaugemad sihtpunktid.