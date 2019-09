Tants Brexiti ümber kogub enneolematut hoogu, lõhed süvenevad 

Boris Johnson teatas möödunud neljapäeval, et parlamendi uus istungjärk algab 14. oktoobril kuninganna kõnega, milles valitsus pöörab tähelepanu tervishoiule, politseile ja elatustaseme tõstmisele. Need on üliolulised teemad pärast enam kui kümneaastast riiklikku kokkuhoidu. Ometi on see nägemus toonud kaasa tohutu pahameeletormi, nii parlamendis kui inimeste kodudes, isegi tänavatel. Miks siis?

May valitsusele vastukaaluks on Johnsoni valitsus vägagi üksmeelne. Brexit ilmtingimata tuleb ja – nui neljaks – 31. oktoobril. Tahetakse küll lahkuda kokkuleppe alusel ja selleks on Brüsselisse saadetud valitsuse pealäbirääkija David Frost. Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier on samas uuesti kinnitanud (ajalehes Sunday Telegraph), et Põhja-Iiri kaitsemeedet ei saa senisest leppest välja võtta ja kui Johnsoni valitsus seda nõuab, toimub lahkumine ilma leppeta. Ka sel juhul, väidab Barnier, tuleb valupunktidele ikkagi veel pärast 31. oktoobrit lahendus leida.

Algas kampaania „Ole valmis Brexitiks!“

Michael Gove, ilma leppeta lahkumise minister, alustas läinud pühapäeval suurt kampaaniat „Ole valmis Brexitiks!“ Selleks on plaanis kulutada 100 miljonit naelsterlingit. Valitsuse tellitud küsitlusest selgub, et vaid 50% rahvast usub lahkumisse väljakuulutatud kuupäeval ja et 42% väikesi ja keskmisi ettevõtteid ikka veel ei tea, mis ettevalmistusi teha. Kriitikud näevad sellise rahasumma kulutamises valimiseelset propagandat, sest ikka ei vaibu kuuldused, et sel sügisel kuulutab Johnson välja erakorralised valimised.

Samas hirmutab Johnson temaga mittenõustuvaid fraktsioonikaaslasi – ja neid arvatakse olevat 20 ringis, mitmed neist olid ministrid May valitsuses – nende parteilisuse peatamisega, kui nad hääletavad parlamendis valitsuse vastu. Tuletan meelde, et Briti valitsusministrid on traditsiooniliselt ka parlamendiliikmed, kel tuleb lisaks tegelda valijatelt saabunud kaebustega. Johnsoni ähvardus võtab valitsuse vastu hääletanud parteikaaslastelt võimaluse kandideerida parlamenti järgmistel valimistel.

Leiboristide liider kavandab umbusaldust