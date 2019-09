Priit Sibul II pensionisambast: pärisorjuse kallal tulebki vandaalitseda 

Pärisorjus kaotati Eesti ja Liivi kubermangudes 19. sajandi teisel kümnendil. Ka toona oli neid, kes arvasid, et maarahvas on liiga rumal, et iseseisvalt hakkama saada – langetada ennast ja oma peret puudutavaid majanduslikke otsuseid. Helme mõisnik Gustav von Rennenkampff kirjutab: "Pärisorine talupoeg on nagu alaealine, oma vanematest täielikult sõltuv laps. Nagu alaealine, kes iseseisvalt ei suuda hakkama saada, nõnda ei suuda ilma piisava kasvatuseta ka tahumatud pärisorjad vabana elades toime tulla. Nad ei oska end ise aidata ega tea muud lootust, kui et härrad nende peale mõtleksid ja nende eest hoolitseksid.”

Arutu vandalism pärisorjuse kallal tasus ennast ühiskonnale ära. Fondihaldurite tänase hõlptulu võrdlemine mõisnike omaga on täiesti kohane. Mõisnikule oli tööjõud ressurss, nii nagu finantsasutusele on resursiks tema käes olev pensioniraha. Mõlemal juhul oli see ressurss tagatud seadustega. Ei pärisori ega sambaomanik kasu saanud – tal jäi hing sisse, ei enamat. Läbimõeldud muutus, mida Isamaa kavandab – vabadus ise otsustada – mitte ei lõhu, vaid aitab üles ehitada. Seejuures saab sambaomanik ka pensionifondis jätkata, ning kui see on tema vaba valik, on see ainult tervitatav.