FLORIDAS ELAV JÜRI TOOMEPUU: tundub, et orkaan Dorian mind tülitama ei tule

ETTEVALMISTUSED ORKAANI TULEKUKS: Mitmel pool Florida osariigis seatakse orkaani jalust lahkujatele valmis ööbimiskohti. Foto: AP/Scanpix

Orkaan Dorian sai aru, et pole viisakas mind tülitama tulla ja keeras otsaga põhja poole. Näib, et see orkaan tekitab tüli, aga arvatavasti mitte liiga palju, Põhja-Carolina elanikele, kirjutab Facebookis USAs Florida osariigis Tampa lähistel Temple Terrace´is elav Eesti veteranpoliitik Jüri Toomepuu (89).