Gunnar Kobin loobus Nordica juhi kohast, sest palk oli liiga kõrge 

Juuni lõpus teatas Nordica, et Gunnar Kobin asub 1. septembrist juhina tööle ja tema palgaks on 15 000 eurot kuus.

Nordica nõukogu esimehe Toomas Tiiveli sõnul peab suve alguses Nordica juhiks valitud ja tänasest tööle asuma pidanud Gunnar Kobin oma loobumist ise põhjendama. „Mina sain juunis lähtuda sellest infost, et ta otsustas tööpakkumise vastu võtta, poolteist kuud hiljem teatas ta, et ta seda enam ei soovi. Viimased nädalad on seetõttu möödunud taas uue juhi otsingutel ning tänase seisuga oleme käed löönud Erki Urvaga,“ selgitas Tiivel.

Nordica juhile seatud eesmärgid jäävad ka Urva puhul samaks, mis tähendab, et tema ülesandeks on luua kolmest riigile kuuluvast lennundusettevõttest toimiv kontsern, panna need ettevõtted ühte jalga käima ning koos sellega välja töötada ja ellu viia riikliku lennukompanii jätkusuutlik strateegia tagamaks Eestile olulised lennuühendused muu maailmaga. Samuti on plaan alustada Nordica enda kommertsplatvormi ehk piletimüügi- ja klienditeenindussüsteemi arendamisega, mis annab ettevõttele tulevikus suurema paindlikkuse ja sõltumatuse ning võimekuse Tallinnast lendude taasalustamiseks.