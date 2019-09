ÕL VIDEO | TTÜ TOETUSRAHAPETTUSE SKANDAAL: Aaviksoo möönab, et ülikooli reegleid on rikutud

Veintha sõnul ei leidnud kinnitust väide, et Nurkse instituudis oleks toimunud dokumentide võltsimine. Samuti ei leidnud kinnitust McBride väide, et teadurid, kes projektis ei osalenud, said selle eest tasu. "Esitati veenvaid tõendeid, mis suuremal või vähemal määral näitavad, et teadurid on projektiga tegelenud," lausub Veintha.

Veintha ütleb, et raamatupidamine ei saanud kindlasti asjaga seotud olla, sest TTÜs on keskne raamatupidamine, mis töötab instituudist eraldi. Kokkuvõteks ütleb ta, et reegleid on rikutud, aga midagi kuritegelikku ei ole tänaseks leitud. Veintha lubab siiski, et uurimine kestab edasi.

Jaak Aaviksoo sõnab: "Väga halb lugu. Ei ole kahtlust, et ülikooli reegleid on rikutud." Ta lisab, et tal ei ole olnud mingit vajadust midagi varjata. "Tõe välja selgitamine on minu, ülikooli ja kõigi teiste eesmärk," lausub Aaviksoo.

Augusti lõpus moodustas TTÜ rektor Jaak Aaviksoo komisjoni, kes hakkas uurima süüdistusi, mis on seotud Ragnar Nurkse instituudiga. Komisjoni eesotsa määras Aaviksoo teadusprorektor professor Renno Veintha.

Süüdistuse kohaselt toimus Tallinna tehnikaülikooli (TTÜ) Ragnar Nurkse instituudis räige sahkerdamine, mille käigus andsid teadlased Euroopa Komisjonile valeandmeid töötundide kohta, et saada lisarahastust. Raha jagati teaduritele, kes projektis tegelikult ei osalenud.