ÕL VIDEO | Perekond sai šoki: keegi ei hoiatanud, et meie kodu ette ehitatakse mobiilsidemast! 

Tallinna Vabaõhumuuseumi tee 63 kinnistule võib dokumentide järgi kerkida 60 meetri kõrgune mast, mida saab kasutada mobiilisideks ning televisiooni- ja raadiosaadete ülekandmiseks. Perekond Leinemann leiab, et ehitisega kaasneb kiirgus, mis on kahjulik inimeste tervisele, ja objekti lähedal asuvate kinnistute väärtus langeb.

Miks rajatakse mobiilsidemast just sinna? „Põhjus on selles, et aastate jooksul oleme elanikelt saanud pöördumisi, et levi on nõrk,“ kommenteerib Telia Eesti raadiovõrgu osakonna juhataja Oliver Lekk.

Kerkiva masti vahetus naabruses elav Inga Leinemann aga pahandab: „Siin on väga hea levi! Me riskime oma elanike ja laste tervisega selle tõttu, et saada parem internetikiirus. Kas see on seda väärt?“

Raepress vastab Õhtulehele, et projekteerimistingimused masti püstitamiseks on kommunaalamet väljastanud juba 28. aprillil 2016. aastal ning kaasatud oli ka ainus vahetu naaber. Teised elamukinnistud jäävad mastist kaugemale.

„Kas neil on sellised tõendid, et nad on meie nõusolekut küsinud üldse?“ imestab Inga Leinemann, kes enda sõnutsi sai oma kodu ette kerkivast mastist teada alles siis, kui ehitus juba käis.