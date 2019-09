Berliini mõrva jäljed viivad Moskvasse 

Sokolov on ilmselt 176 sentimeetri pika ja 86 kilo raske mehe varjunimi. Oma viisataotluses kinnitas ta, et elab Peterburis Alpiiski tänaval. Kuid sellist tänavat Neevalinnas ei ole, on Alpiiski põiktänav, kus Sokolov pidi väidetavalt elama kortermajas. Korteri numbrit ei olnud ta märkinud, kuid majaelanikud polnud sellenimelisest mehest kuulnudki. 20. augustil 1970. aastal Irkutskis sündinud Vadim Sokolovi nime ei leidnud ajakirjanikud Venemaal välja antud passide nimekirjas Rospasport, märkigi pole temast ka juhilubade, sõidukite ega üheski teises registris.