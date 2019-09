Need neli riiki Euroopas pole enam leetrivabad 

Riigis, mida võib nimetada leetritest vabaks, ei ole viimase aasta jooksul üheski piirkonnas toimunud ühtki haiguspuhangut. Ehk et üleriigilised üksikjuhtumid veel staatust ei muuda, ent haigestumiste sagenemine mingil kindlal geograafilisel alal, näiteks ühes linnas, maakonnas vms, on juba märk sellest, et midagi peab seal väga valesti olema.

Albaania, Tšehhi, Kreeka ja Suurbritannia ei ole WHO hinnangul seega enam leetrivabad. WHO vaktsineerimisosakonna ametnik Kate O'Brien selgitab, et sellest üksi ei piisa, kui riigis on vaktsineerimine üleüldiselt heal järjel kui riik ei suuda kaitsta iga kodanikku kõigis paikades ja kogukondades.