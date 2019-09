Repliik Küsimus | Kas teine pensionisammas kukub täiesti kokku? Arvamustoimetus , täna, 19:35 Jaga: M

Foto: Julia Vakina

Kas pensionifondid on seoses teise samba reformiga pensionijooksuks valmis, kui rahvas hakkab sambast raha välja võtma? Kui palju võiks lahkujaid olla? Milline on kriitiline piir, kui palju peaks teise sambasse kogujaid alles jääma, et fondid suudaksid ka pärast pensionijooksu edasi tegutseda? Kuidas garanteerite teise sambasse allesjääjatele, et nende osakute väärtus ei langeks fondide vahendite kiirmüügi tulemusel kivina nagu see juhtus masu ajal.