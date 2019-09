Seisukoht | Mobiil halb, loodus hea? 

Ring on täis saamas – nüüd unistame laste tagasiviimisest raamatute juurde, mille lugemist varem kahjulikuks peeti, peaasi, et nad arvutit või moblat ei näpiks. EKRE tädid ja onud – see rong on läinud. Kui teie minister ei julge välismaale sõita, siis see ei tähenda, et välismaad olemas ei oleks. See veel puudub, et järgmine vastane leitaks mobiilide näol.