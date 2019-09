Juhtkiri Juhtkiri | Madal palk ajab eestlase Soome ja toob muulase Eestisse Ohtuleht.ee , täna, 19:24 Jaga: M

Foto: TEET MALSROOS

Nädalavahetusel kogus hoogu järjekordne vaidlus, kas Eesti saab välistööjõuta hakkama ning kas on olemas töid, millega eestlane oma käsi enam määrida ei taha. Tooman Lumanil kaubandus-tööstuskoja juhina on ajada tööandjate ärihuvid. Tööjõudu ei otsita ju odavatest riikidest mitte selleks, et neile eestlastega võrreldes rohkem palka pakkuda. Õigus on Lumanile vastu vaielnud rahvastikuminister Riina Solmanil, et küsimus vähemalt enamikul juhtudel pole töö sisus, vaid selle eest makstavas palgas.