Mart Treial | Rahvaspordijumala rüpes 

Täna keskpäeval seisin, number rinnas, Pärnus Endla teatri kõrval ja ootasin kerge ärevusega stardipauku. Ma polnud Jüri Jaansoni kahe silla jooksu medalimängus, kaugel sellest! Aga mul oli elu esimeseks ajavõtuga 10 km distantsiks oma tagasihoidlik eesmärgike. Või nagu klassikud on ütelnud, oma võitlus võidelda, kuid hinges pakitses teadmatus, kuidas rannailm lubab sellega toime tulla.

Kogemuste – need olla spordis hindamatud – asemel võtsin pagasina kaasa päev varem pugitud vanaema suurepärase hapukoorekoogi. Süsivesikud või nii. Treeninud olin loomulikult kah, ent tippvormiks oleks seda patt nimetada.

Algus on tüütu. Nagu „Kes aias?“ mäng, et otsi kohta, kust sa saad läbi pugeda, et oma rütmis liikuda. Aga rumal oleks end sellest häirida lasta. Kui tahad segamatult sörkida, mine metsa või parki.

Jooksu ajal juhtus nii mõndagi südantsoojendavat. Rõõm oli kuulda, kuidas 10-11aastane tüdruk hüüdis: „Võta rahulikumalt, issi, kui pistab!“ Issi lubas seda teha ja loodetavasti tegigi.

Selge see, et rinnanumber ja ajavõtt tekitavad võistlusmomendi. See käib asja juurde, aga maailm tunneb liiga palju neid 765. koha infarktimehi. Minul oli väga keeruline pidada ümbritsevat massi rivaalideks, kui võidumehe Ibrahim Mukunga finiši ajal jäi veel üle nelja kilomeetri joosta. Pigem olime justkui ühisel missioonil – rõõmsalt lõpuni. Olgem ausad: su naist ei huvita, kas sa oled Jaansoni jooksu 894. või 1033. lõpetaja, vaid et õhtul oleks, kelle kaissu pugeda.

Rajaäärsed ergutajad on suurepärased. Ausõna, jalad hakkasid Papiniidu silla juures võluväel kiiremini liikuma, kui puhkpilliorkester mängis mingit hoogsat pala, mida muusikavõõrad kõrvad ei suutnud/osanud hoo pealt tuvastada.

Ja suunurgad paindusid kontrollimatult taeva suunas, kui soliidses eas tädikesed hõikasid poolel teel maailma kõige siirama häälega: „Te olete kihvtid! Ainult natuke veel! Läheb-läheb!“ Viivuks tekkiski usk, et finiš võib olla juba järgmise nurga taga.