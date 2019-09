Toomas Alatalu | Gröönimaa ostmisest - isegi Stalin ostis maad Hitlerilt 

Nii või teisiti polnud Kremli tänane kõneisik Dmitri Peskov 22. augustil täpne, kui ka Trumpi käitumisele viidates väitis, et Venemaa ostlemisega ei tegele. Kui aga kõrvutada Washingtoni ja Moskva oste, siis viimasena on seda teinud just viimane ehk Stalin. Ja eks vähene teave sellest sõltunud ju MRP protokollide pikast saladuses hoidmises.

Selle sajandi ostudest-müükidest on tuntuim Aqaba lahe suudmes olnud kahe Egiptuse saare – Tinari ja Sanafiri müümine Saudi Araabiale juunis 2017.a., tehing, mille ratifitseerimine Egiptuse parlamendis vallandas suured rahutused. Kui meenutada, et 1956.a. ja 1967.a. sõja päevil okupeeris Iisrael need saared, siis võib Egiptuse end täna märksa julgemini tunda. Pealegi näeb USA uus Lähis-Ida rahuplaan väidetavalt ette suurte kuurortlinnade ehitamise mainitud kandis ehk siis tegu on strateegilise algatusega.